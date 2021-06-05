Заболели шестеро детей, приехавшие для участия в футбольных соревнованиях.

В Одесской области полиция начала расследование по факту отравления детей в оздоровительном лагере.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, госпитализированы шестеро детей в возрасте от 8 до 10 лет, приехавшие в поселок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях.

Дети доставлены в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией. Предварительно установлено, что потерпевшие питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеСмерть детей от отравления грибами. Какие выводы стоит сделать из трагедииВ рамках уголовного производства, для назначения экспертиз, отобраны пробы воды, пищи и сделано смывы со столовой оборудования.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Отравление детей в Одесской области: что еще известно

По данным государственного учреждения «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», ЧП случилось в детском оздоровительном лагере Green Park.

Сообщение о заболевании детей поступило в центр 4 июня, и специалисты сразу выехали в Сергеевку. Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.

Начато эпидемиологическое расследование.

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Автор: Лариса Козовая