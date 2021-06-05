В Одесской области полиция начала расследование по факту отравления детей в оздоровительном лагере.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, госпитализированы шестеро детей в возрасте от 8 до 10 лет, приехавшие в поселок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях.
Дети доставлены в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией. Предварительно установлено, что потерпевшие питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.
Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Читайте такжеСмерть детей от отравления грибами. Какие выводы стоит сделать из трагедииВ рамках уголовного производства, для назначения экспертиз, отобраны пробы воды, пищи и сделано смывы со столовой оборудования.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Отравление детей в Одесской области: что еще известно
По данным государственного учреждения «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», ЧП случилось в детском оздоровительном лагере Green Park.
Сообщение о заболевании детей поступило в центр 4 июня, и специалисты сразу выехали в Сергеевку. Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.
Начато эпидемиологическое расследование.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram