Педагогический коллектив и ученики выражают глубокое соболезнование родным.

В Днепре во время проведения операции умер школьник. У него не выдержало сердце.

Об этом сообщают в группе Учебно-воспитательного комплекса №139 в Facebook.

Захар Кравчук учился в 10-Б классе. В тот день его повезли на операцию на глазах. У парня не выдержало сердце.

"Невероятно тяжело пережить такую потерю родителям, потому что самое ужасное в жизни - хоронить своего ребенка. Захар был активный, жизнерадостный, светлый юноша, который еще только начинал строить свои планы на жизнь, вдыхал каждое его мгновение полной грудью, радовал своих близких и друзей, мечтал, любил", - говорится в сообщении.

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Автор: Людмила Жерновская