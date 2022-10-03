Почти 5 лет он скрывался от следствия и менял внешность.

В Черновицкой области задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, организовавшего канал нелегальной продажи оружия.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии. Почти 5 лет он скрывался от следствия за организацию транснационального канала нелегальной продажи стрелкового оружия через территорию Украины", - сказано в сообщении.

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В СБУ отмечают, что в 2018 году правоохранители разоблачили иностранца и сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но впоследствии изменил свое решение – на домашний арест. Воспользовавшись этим, подозреваемый скрылся от правосудия.

Длительное время он скрывался на территории региона. Для этого приобрел на подставное лицо дом в одном из населенных пунктов Черновицкой области и пытался менять внешность. Однако сотрудники СБУ выследили и задержали злоумышленника по месту его временного пребывания.

Решается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанного, которому ранее было сообщено о подозрении по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины (санкции этой статьи предусматривают наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества).

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Харьковщине поймали боевика "ЛНР", которого скрывал местный житель.

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