В день вручения дипломов к женщине пришел возмущенный отец одного из выпускников.

В Новоселицком медицинском колледже в день вручения дипломов на завуча и по совместительству куратора одной из групп вылили ведро нечистот.

Как рассказали вечером в субботу, 26 июня, в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, 33-летняя женщина обратилась к правоохранителям накануне. По словам полиции, она сообщила, что незнакомые люди облили ее грязной водой возле Дома культуры, куда она была приглашена на мероприятие. По данному факту следователи полиции начали уголовное производство.

Следственно-оперативная группа приехала на место и опросила участников инцидента.

"В этот день 45-летний буковинец вместе со своей 20-летней дочерью пришли в Дом культуры города Новоселица, где проходил выпускной вечер, и из ведра облили грязной водой преподавательницу одного из учебных заведений. Таким образом люди пытались показать свое недовольство педагогу, которая якобы требовала неправомерную выгоду за успешную сдачу зачета студентом", - рассказали полицейские.

Сейчас сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. За содеянное нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.

На обнародованном в сети видео видно, как мужчина подходит к празднично одетой женщине, берет в руки ведро и выливает на нее что-то коричневого цвета с криком "Это тебе за сына!". Рядом в это время находятся несколько молодых людей в костюмах.

"Украла, скотина, четыре года жизни его! Это тебе за сына г***в это, поняла! За его диплом! Ты меня услышала? Ты меня услышала, скотина? Вот это г***о тебе за сына! 300 евро тебе дать? Я тебе дам 300 евро, скотина!"- Кричал мужчина.

Женщина в ответ плакала и говорила, что ничего его сыну не сделала.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика

В описании к видео отмечается, что все произошло 25 июня в Новоселицком медицинском колледже на вручении дипломов. Пострадавшая женщина - куратор группы и завуч колледжа Анна Москалюк, а мужчина - возмущенный поборами отец одного из выпускников.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова