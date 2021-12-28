Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосту на въезде в Донецкую область.

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможного совершения бывшим заместителем министра внутренних дел Украины Александром Гогилашвили служебного подлога, а также досудебное расследование по факту возможного превышения им служебных полномочий во время пересечения блокпоста.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице внефракционного народного депутата, экс-председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

Он отметил, что Гогилашвили "будет нести ответственность как за свое аморальное поведение, так и за возможное нарушение закона".

"По инициативе МФО "Умная политика" Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог - УНИАН), а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий во время пересечения блокпоста в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Также, добавил Разумков, Офис генерального прокурора приобщил их обращение относительно "возможного сопротивления работнику правоохранительного органа к соответствующему уголовному делу".

К своему сообщению депутат добавил фото писем от ГБР и ОГП, где отмечается, что досудебные расследования в соответствующих уголовных производствах были начаты 20 декабря.

Скандал с Гогилашвили

Как сообщал УНИАН, 11 декабря ряд средств массовой информации сообщили, что Гогилашвили устроил скандал на блокпосту на въезде в Донецкую область из-за того, что его машину остановили и попросили показать документы. В частности, он возмутился, что правоохранители его не узнали, а впоследствии угрожал им, используя нецензурную лексику.

Позже на инцидент отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский, подписав приказ о временном отстранении Гогилашвили от должности. Также министр сообщил, что будет инициировать перед правительством вопрос об открытии дисциплинарного производства в отношении Гогилашвили.

После этого Гогилашвили извинился за свою" чрезмерную эмоциональность" во время инцидента на блокпосту. Он заявил, что соглашается с инициативой Монастырского открыть дисциплинарное производство в отношении него и будет способствовать его проведению.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру внутренних дел и Кабинету министров с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили.

13 декабря на сайте Кабинета министров опубликовали распоряжение об увольнении Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел. Согласно тексту распоряжения, его уволили по собственному желанию.