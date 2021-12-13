Напомним, Гогилашвили устроил "разборки" на блокпосте на въезде в Донецкую область из-за того, что его авто остановили и попросили показать документы.

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили сообщил, что написал заявление об увольнении.

Об этом он заявил в Facebook в понедельник, 13 декабря.

"Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в Министерстве. Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы сделали за более чем 2 года", — отметил Гогилашвили.

Перед этим, утром 13 декабря, УНИАН сообщал, что правительство уволило Гогилашвили с должности заместителя главы МВД, на которой он находился с сентября 2019 года.

Кроме того на сайте Кабмина уже опубликовали распоряжение об увольнении Александра Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел.

Как говорится в тексте распоряжения, его уволили по собственному желанию.

"Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя министра внутренних дел Украины по собственному желанию", - говорится в документе.

Скандал с Гогилашвили: что известно

11 декабря стало известно, что Гогилашвили устроил скандал на блокпосте на въезде в Донецкую область из-за того, что его машину остановили и попросили показать документы. В частности, он возмутился, что правоохранители его не узнали, а впоследствии угрожал им, используя нецензурную лексику.

Позже на инцидент отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский, подписав приказ о временном отстранении Гогилашвили от должности. Также министр сообщил, что будет инициировать перед правительством вопрос об открытии дисциплинарного производства в отношении Гогилашвили.

После этого Гогилашвили извинился за свою "чрезмерную эмоциональность" во время инцидента на блокпосту при въезде в Донецкую область. Он заявил, что соглашается с инициативой министра Дениса Монастырского открыть дисциплинарное производство в отношении его и будет способствовать его проведению.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру внутренних дел и Кабинету министров с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили.

Сегодня стало известно, что Гогилашвили внесли в базу "Миротворца".

Авторы: Виктория Гордиенко, Антонина Доломанжи