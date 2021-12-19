Жители города считают, что возле их домов строят якобы опасные вышки.

В Черновцах люди испугались мобильной станции и принялись "решительно действовать". Жители многоэтажек обклеили подъезды объявлениями о срочных сборах из-за "вышки 5G". Черновчане, которые живут на углу улиц Комарова и Героев Майдана, возмутились тем, что в одном из дворов начать строить мобильную вышку.

Об этом сообщает издание "Молодой Буковинец".

Да, людям не понравилось, что возле их жилищ устанавливают какую-то конструкцию. Они решили, что во дворе строят "5G вышку". Это их возмутило, поэтому жители многоэтажек начали организовывать собрание.

Люди обклеили подъезды объявлениями о том, что 18 декабря в одном из дворов будет проводиться "срочное собрание". В анонсе также была указана главная тема собрания - жирным текстом в конце информационного письма было написано: "вышка 5G".

Что именно хотели решить жители Черновцов на собрании - не сообщается. Однако уже известно, что же на самом деле устанавливают во дворе многоэтажек.

Начальник технического отдела компании Vodafone в Черновцах Борис Вакарчук в комментарии изданию "Молодой Буковинец" рассказал, что на самом деле во дворе домов установят mini-BTS – базовую станцию мобильной связи и интернета.

Читайте также"У детей болит голова от нее": одесситка пожаловалась на вакцинированную учительницу и была высмеяна в сетиТакже Вакарчук отметил, что такие станции вполне безопасны для людей. После запуска они действительно создают электромагнитные поля, однако они выдают "мизерный" уровень излучения и не могут нести вреда для здоровья. Кроме того, эту станцию компания устанавливает только ради людей, которые живут во дворе. Ведь она будет работать исключительно для улучшения связи у абонентов, проживающих неподалеку от нее.

На фоне того, что люди боятся станции и почему-то считают ее "вышкой 5G", компания готова пригласить экспертов и медиков из независимых учреждений, которые проведут все необходимые замеры излучения после того, как все заработает. Однако поверят ли жители Черкасс словам Вакарчука, или же продолжат верить и бояться "вышек 5G" - пока остается загадкой.

Кстати, на сегодняшний день нет доказательств того, что сети 5G вредны для здоровья. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что новые мобильные сети безопасны и принципиально не отличаются от 3G и 4G. В них используются неионизирующие радиоволны, которые не повреждают ДНК.

Ранее УНИАН уже сообщал о людях, которые боятся "вышек 5G", из Нидерландов. Там они разработали аксессуары для "защиты" от 5G, а те оказались радиоактивными.

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Автор: Полина Кузенко