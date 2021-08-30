В Черновцах в ночь на понедельник, 30 августа, молодые люди устроили масштабную драку под рестораном.
Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".
Инцидент произошел 29 августа примерно в 23:00. В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области подтвердили изданию эту информацию. По данным правоохранителей, участие в драке приняли примерно 50 человек.
По предварительным данным, на место происшествия прибыли восемь экипажей полиции. Силовикам удалось задержать нескольких участников конфликта. Их доставили в отдел полиции, составив административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство).
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