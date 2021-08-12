На видео можно видеть, что соперников пытались разнять коллеги.

В городе Белая Церковь Киевской области произошла потасовка между правоохранителями.

Видео инцидента опубликовано в Facebook-сообществе Police Control Ukraine.

На кадрах можно видеть, что двое полицейских дерутся прямо возле патрульного автомобиля. Соперников пытаются разнять коллеги.

В комментариях пользователи иронизируют над ситуацией – предлагают копам использовать табельное оружие и задаются вопросом: "куда звонить, если полиция бьет полицию?".

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Ранее в Мелитополе Запорожской области пенсионерки набросились на компанию подростков из-за громкой музыки. Об инциденте рассказала мама одного из мальчиков в местном паблике melitopol в Instagram.

По словам женщины, инцидент произошел 9 августа на ул. Осипенко. Подростки вышли во двор с портативной колонкой и включили музыку. Это не понравилось соседским бабушкам, и они принялись ругать детей.

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Автор: Дмитрий Захаров