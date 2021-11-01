Отрезанную голову перебросил через забор неизвестный в маске.

В городе Черноморск Одесской области во двор частного дома бросили свиную голову с воткнутым ножом.

Как сообщил один из местных Telegram-каналов, инцидент произошел на улице Садовой. Также он опубликовал фото.

Читайте такжеЖурналисту Гордону подбросили под офис свиную голову"Неизвестный мужчина бросил во двор отрезанную свиную голову с торчащим из нее ножом... О целях и причинах этой акции ничего не известно. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как к дому подходит человек в маске с капюшоном на голове, что-то кидает через забор и убегает", - сказано в сообщении.

Внимание! Фото не рекомендуется для просмотра несовершеннолетним и людям с уязвимой психикой.

Ранее в Киеве нанесли значительные повреждения припаркованном авто, а на его крышу положили отрезанную голову коровы.

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Автор: Лариса Козовая