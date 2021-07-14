В Киеве нанесли значительные повреждения припаркованном авто, а на его крышу положили отрезанную голову коровы.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Телеграм-канале.
Инцидент произошел возле дома №56 на улице Каховской. Припаркованному там Toyota RAV4 избили окна и прокололи колеса. Огромную голову коровы неизвестные положили слева на крыше.
"За что такую жесть можно было сделать?", - пишет автор публикации.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на парковке супермаркета на улице Антоновича столкнулись сразу четыре автомобиля. ДТП произошло в районе станции метро "Олимпийская".
До этого девушка в Одессе заплатила почти тысячу долларов за парковку авто. Она просто перепутала стоянки в аэропорту, улетев на отдых. По ее словам, 16 дней авто стояло на одной из стоянок в Одесском аэропорту, пока она отдыхала заграницей. По возвращению ей пришлось заплатить 26 700 гривен.
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