Что стало поводом для такого инцидента - пока неизвестно.

В Киеве нанесли значительные повреждения припаркованном авто, а на его крышу положили отрезанную голову коровы.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Телеграм-канале.

Инцидент произошел возле дома №56 на улице Каховской. Припаркованному там Toyota RAV4 избили окна и прокололи колеса. Огромную голову коровы неизвестные положили слева на крыше.

"За что такую жесть можно было сделать?", - пишет автор публикации.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на парковке супермаркета на улице Антоновича столкнулись сразу четыре автомобиля. ДТП произошло в районе станции метро "Олимпийская".

До этого девушка в Одессе заплатила почти тысячу долларов за парковку авто. Она просто перепутала стоянки в аэропорту, улетев на отдых. По ее словам, 16 дней авто стояло на одной из стоянок в Одесском аэропорту, пока она отдыхала заграницей. По возвращению ей пришлось заплатить 26 700 гривен.

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Автор: Юрий Годован