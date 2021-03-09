В Одесской области снова задержали любителя голых прогулок / Facebook, КУ "Муниципальная Стража" ЧГС

В городе Черноморск Одесской области жители пожаловались на обнаженного мужчину, который зашел в подъезд жилого дома.

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Как сообщается на странице черноморской «Муниципальной стражи» в Facebook, инцидент произошел на проспекте Мира.

Сотрудники Стражи задержали нарушителя – им оказался юноша, которого ранее уже задерживали обнаженным на улицах города. Как и в прошлый раз, парень жаловался на «насекомых по телу».

Facebook, КУ "Муниципальная стража" ЧМР
Facebook, КУ "Муниципальная стража" ЧМР

Парня передали медикам скорой. По предварительным выводам, он находился под воздействием наркотических веществ.

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Автор: УНИАН