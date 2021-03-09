В городе Черноморск Одесской области жители пожаловались на обнаженного мужчину, который зашел в подъезд жилого дома.
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Как сообщается на странице черноморской «Муниципальной стражи» в Facebook, инцидент произошел на проспекте Мира.
Сотрудники Стражи задержали нарушителя – им оказался юноша, которого ранее уже задерживали обнаженным на улицах города. Как и в прошлый раз, парень жаловался на «насекомых по телу».
Парня передали медикам скорой. По предварительным выводам, он находился под воздействием наркотических веществ.
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