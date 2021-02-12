По предварительной информации, пожар возник в одной из кают.

В Черном море поблизости села Рыбаковка Николаевской области загорелся сухогруз PRINCE 4.

Об этой информации со ссылкой на собственные источники сообщает Обозреватель.

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Судно шло из Николаева в Суэцкий канал под флагом Коморских островов.

По предварительной информации, пожар возник в одной из кают. Капитан дал команду экипажу собраться на главной палубе.

По данным издания, моряки не смогли самостоятельно справиться с пожаром. Балкер подал сигнал бедствия.

Как сообщается, ситуацию осложняет штормовой ветер – до 24 метров в секунду.

По данным издания, на 19:40 связь с терпящим бедствие судном полностью отсутствовала.

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Автор: УНИАН