По данным следствия, к преступлению причастен директор инвестиционного фонда. Он убил собственного друга. Его череп с костями случайно нашла жительница села Ничеговка.

Полицейские задержали 51-летнего киевлянина, который в своем загородном доме убил 49-летнего товарища и, чтобы скрыть следы преступления, вывез автомобилем тело в Черниговскую область, где сжег останки.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, 18 июля в 7 утра в полицию Черниговщины поступило сообщение от жительницы села Ничеговка Козелецкой поселковой общины, которая обнаружила возле местного кладбища следы пепелища с костями и человеческим черепом.

Полицейские, прибывшие на место вызова, обнаружили человеческие останки и ряд вещественных доказательств, в частности следы обуви и автомобильных колес. Изъятое направили на проведение экспертных исследований.

Видео дня

"На месте криминалисты установили, что погибшим был взрослый мужчина. На пепелище обнаружили остатки обуви 45-го размера. Это стало весомой зацепкой в раскрытии преступления. Чтобы составить личность мужчины, сотрудники уголовного анализа полиции Черниговщины отработали сообщения обо всех пропавших без вести мужчинах в Черниговской, Киевской, Полтавской областях", - отмечается в сообщении полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что убитый мужчина жил в Киеве. Последний раз он выходил на связь 12 июля. О его исчезновении в полицию заявила сестра.

Следователи установили круг общения убитого. По специальности он банкир, последних несколько лет не работал. Ранее был управляющим одного из банков в Киеве. Оперативники выяснили, что накануне исчезновения мужчина отдыхал со своим товарищем, после чего связь с ним оборвалась.

"В ночь с 12 на 13 июля в загородном доме он распивал алкоголь вместе со своим товарищем, бывшим банкиром. Подозреваемый - директор инвестиционного фонда с уставным капиталом более 500 миллионов гривен. Во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник схватил полено и забил им товарища до смерти. Поняв, что натворил, решил скрыть следы преступления. Для реализации своих преступных планов на утро он поехал в гипермаркет, где купил горючие вещества, химические средства и тому подобное. 14 июля задержанный за рулем собственного внедорожника отправился на Черниговщину", - сообщили в полиции.

Следователи установили, что отец подозреваемого с Черниговщины, поэтому фигурант воспользовался тем, что знал местность. Он привез тело товарища на местное кладбище и сжег его. После чего вернулся домой.

28 июля при силовой поддержке спецпоздразделения Корда полицейские задержали причастного к убийству в его загородном доме. Полиция провела ряд санкционированных обысков и собрала убедительную доказательную базу, свидетельствующую о причастности фигуранта к совершению убийства.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Сейчас продолжаются следственные действия.

В 2022 году в Украине увеличилось количество умышленных убийств

Как известно, согласно данным Офиса генерального прокурора, в 2022 году количество преступлений в Украине выросло на 8,8%. Если в прошлом году было зарегистрировано 362 636 уголовных преступлений, то в 2021 году эта цифра составляла 321 443 преступления.

При этом характер преступлений заметно изменился: увеличилось количество преступлений против основ нацбезопасности, военных преступлений, а также умышленных убийств. В то же время, количество не тяжких правонарушений и уголовных проступков, правонарушений против собственности уменьшилось.

В частности количество умышленных убийств выросло по сравнению с 2021 г. почти в 7 раз, с 3230 до 22083.

Вас также могут заинтересовать новости: