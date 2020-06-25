В прифронтовых районах Донецкой области возросло число умышленных убийств

В то же время здесь наблюдается уменьшение числа преступлений против основ национальной безопасности Украины.

В прифронтовых районах Донецкой области, которые находятся под контролем правительства Украины, возросло число умышленных убийств.

Как говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, в Мариуполе под председательством генпрокурора Ирины Венедиктовой состоялось расширенное оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов.

Участники совещания обсудили состояние противодействия преступности в регионе в целом. Так, отмечается, что уровень преступности на 10 тысяч населения ниже, чем в государстве. Наблюдается уменьшение числа преступлений против основ национальной безопасности Украины, снизилось на 21% число преступлений против общественной безопасности, в том числе преступлений террористического характера и связанных с незаконным оборотом оружия.

«Вместе с тем, увеличилось количество особо тяжких уголовных преступлений - больше совершено преступлений против жизни и здоровья человека, в том числе умышленных убийств. Также увеличилось количество разбоев и вымогательств», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время расследуется более 5 тысяч уголовных производств по фактам более 8 тысяч правонарушений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Только за 5 месяцев 2020 года зарегистрировано более полутысячи уголовных преступлений данной категории, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Борьба с такими криминальными элементами, которые наносят ущерб суверенитету Украины, посягая на ее территорию и основные права ее граждан, несомненно, является приоритетом каждого демократического государства. Поэтому мы должны безотлагательно обеспечить системную работу по расследованию преступлений этой категории и уголовное преследование всех без исключения лиц, виновных в их совершении», - заявила генпрокурор.

По данным заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, во время вооруженного конфликта погибли более 13 тысяч граждан, как военных, так и гражданских, почти втрое больше людей получили ранения. В результате военных действий на территории Донецкой области погибли 28 детей, 85 - получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, по результатам оперативного совещания участники решили инициировать вопрос создания в органах досудебного расследования Донецкой области специализированных подразделений по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, увеличения количества экспертов для оперативного и полного проведения экспертиз.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области правоохранители нашли обгоревшие человеческие останки между Угледаром и Богоявленкой.

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