В течение дня Деснянский районный суд Чернигова должен избрать меры еще трем фигурантам этого дела.

Деснянский районный суд Чернигова избрал одному из подозреваемых в убийстве полицейского, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

"Сегодня, 4 октября, Деснянский районный суд г. Чернигова избрал 17-летнему подозреваемому в убийстве полицейского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

В то же время несовершеннолетний Дмитрий Туник, которого отправили под стражу, свою причастность к убийству полицейского отрицает, пишет ТСН.

Отмечается, что также сегодня суд избирает меры пресечения еще троим подозреваемым в смертельном избиении полицейского и одному подозреваемому в грабеже, который забрал сумку одного из потерпевших.

Убийство полицейского в Чернигове

Как сообщал УНИАН, 2 октября около часа ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей спортивного телосложения в ходе внезапного конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции. На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго правоохранителя злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства четырем жителям Чернигова, которые непосредственно наносили телесные повреждения правоохранителям.

Кроме того, еще один местный житель подозревается в ограблении одного из полицейских.

Автор: Олег Давыгора