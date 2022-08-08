Среди них наготове 4 носителя ракет типа "Калибр" и 1 большой десантный корабль.

Несмотря на шторм в Черном море продолжают маневрировать около десятка боевых кораблей российского флота.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"Несмотря на штормовую погоду, в Черном море продолжают маневрировать около десятка боевых кораблей вражеского флота", - отметил он.

По словам Назарова, среди них наготове 4 носителя ракет типа "Калибр" и 1 большой десантный корабль.

Напомним, за сутки на юге украинские военные уничтожили около 24 российских оккупантов, вражеские технику и склад боеприпасов. Также уничтожены 1 танк Т-62 и еще 5 единиц другой бронированной и автомобильной техники.

Кроме того, неподалеку Чаривного в Бериславском районе Херсонщины уничтожен склад боеприпасов врага.

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