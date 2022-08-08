В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры, два человека получили ранения.

В Уманском районе Черкасской области сегодня утром силы ПВО сбили российскую ракету.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Во время последней воздушной тревоги на Уманщине сработала ПВО. В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, они оперативно госпитализированы", - отметил он.

По словам главы ОВА, на месте происшествия работают силы и средства ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, несмотря на шторм в Черном море продолжают маневрировать около десятка боевых кораблей русского флота. Среди них наготове 4 носители ракет типа "Калибр" и 1 большой десантный корабль.

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