В Уманском районе Черкасской области сегодня утром силы ПВО сбили российскую ракету.
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
"Во время последней воздушной тревоги на Уманщине сработала ПВО. В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, они оперативно госпитализированы", - отметил он.
По словам главы ОВА, на месте происшествия работают силы и средства ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, несмотря на шторм в Черном море продолжают маневрировать около десятка боевых кораблей русского флота. Среди них наготове 4 носители ракет типа "Калибр" и 1 большой десантный корабль.