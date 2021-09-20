Ребенок ушел из дома на выходных и не вернулся, сообщили в полиции.

В Черкасской области пропал мальчик, которому 11 лет. Пропавшего мальчика зовут Петр Фейфер, у него не было при себе мобильного телефона.

Ребенок вышел из дома в субботу, 18 сентября, и не вернулся, сообщили в Нацполиции.

Родители мальчика обратились к правоохранителям в воскресенье, 19 числа. Полицейские начали разыскивать ребенка.

В полиции отметили, что у ребенка есть особые приметы – два шрама. Один шрам у ребенка находится на указательном пальце, а еще один – под нижней губой.

Читайте такжеБился в конвульсиях на работе, уехал домой и исчез: под Киевом "затерялся след" мужчиныПриметы пропавшего мальчика: светлые глаза, светло-русые волосы, челка на сторону, худощавый, рост около 140 см.

Мальчик был в темно-серой кофте с английской надписью, в темно-синих штанах с двумя яркими полосками и в кроссовках.

Ранее стало известно, что в селе Никольское Волновахского района Донецкой области пропали брат и сестра – 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. Позже детей нашли мертвыми дома в старом сундуке.

Правоохранители полагают, что малолетние во время игры могли случайно оказаться в "ловушке". В полиции уже назвали причину смерти детей – это асфиксия (удушье).

Автор: Екатерина Присяжнюк