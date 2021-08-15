В Карпатах нашли шестилетнего мальчика, который вчера отстал от группы и потерялся во время восхождения на Говерлу.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Состояние здоровья удовлетворительное", – отметили спасатели.
В ГСЧС при этом опубликовали трогательное видео реакции родителей мальчика на счастливую новость.
В Карпатах потерялся 6-летний мальчик
Читайте такжеШел с бабушкой и потерялся: стали известны первые подробности исчезновения 6-летнего мальчика на ГоверлеКак сообщал УНИАН, ребенок пропал во время восхождения на Говерлу в составе группы из шести человек (его родственников) 14 августа около 15:30.
К поисковым работам привлекли 245 человек, 25 единиц техники, 7 собак и квадрокоптер.