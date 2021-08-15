Сообщается, что состояние ребенка удовлетворительное.

В Карпатах нашли шестилетнего мальчика, который вчера отстал от группы и потерялся во время восхождения на Говерлу.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Состояние здоровья удовлетворительное", – отметили спасатели.

В ГСЧС при этом опубликовали трогательное видео реакции родителей мальчика на счастливую новость.

В Карпатах потерялся 6-летний мальчик

Читайте такжеШел с бабушкой и потерялся: стали известны первые подробности исчезновения 6-летнего мальчика на ГоверлеКак сообщал УНИАН, ребенок пропал во время восхождения на Говерлу в составе группы из шести человек (его родственников) 14 августа около 15:30.

К поисковым работам привлекли 245 человек, 25 единиц техники, 7 собак и квадрокоптер.

Автор: Катерина Шварц