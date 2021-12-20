Пострадавших в результате нападения в магазине госпитализировали.

На Черкасщине мужчина напал с ножом и ранил четырех посетителей магазина.

Как сообщается на странице областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook, ЧП случилось 19 декабря в селе Скородистик Ирклиевской сельской громады.

"В 22:30 в диспетчерскую экстренки позвонила испуганная женщина и сообщила, что в магазине "Вера" мужчина с ножом напал на посетителей и четверых ранил", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Черкассах застрелили местного предпринимателя – СМИНа месте происшествия медики оказывали помощь четырем травмированным и впоследствии доставили их в Чернобаевскую многопрофильную больницу.

"У 29-летнего мужчины выявили ножевое ранение грудной клетки и резаную рану головы, у 38-летнего – сквозную рану щеки. Мужчина 30-ти лет также имел резаную рану на щеке. Еще у одного 30-летнего мужчины была резаная рана головы, колотая рана грудной клетки и плеча", – рассказали медики.

Напомним, в июле этого года стало известно, что в Черкассах мужчина обстрелял людей, с которыми у него возник конфликт. Злоумышленник пытался скрыться, но его задержали.

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Автор: Светлана Макринская