Пострадавший не ночевал дома из-за постоянного давления и угроз.

В Тернополе к 150-ти часам общественных работ приговорили женщину за домашнее насилие над бывшим мужем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении Тернопольского горрайонного суда, опубликованном 13 декабря.

В ней отмечается, что подсудимая в период с 24 ноября 2019 года до 24 мая 2020 года систематически совершал психологическое и физическое насилие над теперь уже бывшим мужем, оскорбляла его нецензурными словами, угрожала физической расправой, в частности, поломать ему руки и ноги, оказывали моральное и психологическое давление. Каждый раз мужчина вызывал полицию для составления протоколов о совершении административных правонарушений.

Читайте такжеПожаловаться на домашнее насилие теперь можно онлайн: как это сделатьТакие действия, как говорилось в судебном иске, нанесли вред психическому и физическому здоровью мужчины, ухудшили его качество жизни.

Потерпевший требовал взыскать с бывшей жены 10 тыс. грн морального вреда.

Во время судебных прений подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, а свои действия объяснила неприязненными отношениями с бывшим мужем. В то же время размер моральной компенсации она считала необоснованным.

В ходе досудебного расследования были собраны показания свидетелей, которые доказывали виновность подозреваемой в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 126-1КК Украины.

Соседи подтвердили в суде, что жена заявителя систематически употребляла алкоголь, после чего у семьи происходили конфликты. Как следствие, соседу приходилось принимать на ночлег пострадавшего, иногда из-за психологического насилия мужчина вынужден был покидать квартиру и пережидать на улице, пока жена утолит свой гнев.

С 2020 года женщине запрещалось контактировать с потерпевшим, однако она это систематически нарушала.

Установлено, что ответчица не была ранее судимой, на учете у врача психиатра или нарколога не состоит. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд также отнес полное признание обвиняемой своей вины и искреннее раскаяние в содеянном.

В результате суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 126-1 УК Украины, и назначил ей наказание в виде 150 часов общественных работ.

Гражданский иск потерпевшего о взыскании морального вреда в сумме 10 тыс. грн удовлетворен частично. Суд постановил взыскать в пользу потерпевшего лишь 3 тыс. грн.

Напомним, по данным министра внутренних дел Дениса Монастырского, с начала 2021 года в Национальную полицию Украины поступило 267 тысяч заявлений о домашнем насилии, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Автор: Виталий Саенко