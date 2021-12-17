Когда полиция прибыла на место инцидента, женщина умоляла о помощи.

В Львове наркоман едва не убил сожительницу и бросался на нее с ножом. У женщины было разбитое лицо и раны от укусов на руках. Когда полиция приехала по вызову, пострадавшая умоляла о помощи.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области Facebook.

Так, 16 декабря примерно в час ночи патрульные получили вызов. Заявители рассказали, что в доме на улице Комарова происходит конфликт. Копы приехали на место инцидента и по крикам вычислили, что все происходит на первом этаже.

"Женщина просила не убивать ее и умоляла о спасении. На окнах квартиры были решетки, двери закрыты. Патрульные выяснили, что квартиру арендуют и немедленно нашли владельца и попросили приехать на место", - говорится в сообщении.

Через окно копы видели, что мужчина бьет женщину. Ей удалось вырваться и открыть дверь, потерпевшая выбежала к патрульным.

Читайте такжеПод Одессой вооруженные люди забрались во двор пенсионера и перестреляли спасенных им собак (видео)"У женщины на руках были раны от укусов, разбитое лицо и другие повреждения. 23-летняя потерпевшая рассказала, что она смогла выбить у ее сожителя нож, с которым он на нее набросился. Женщину госпитализировали в медицинское учреждение", - добавили в пресс-службе.

23-летнего жителя квартиры, который бил женщину, задержали. У него дома полиция обнаружила вещества, похожие на наркотики. Мужчина неадекватно себя вел и впоследствии признался, что он - наркоман. Его забрали в специальное медицинское учреждение.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Черниговщине мужчина убил женщину на глазах у детей его искали месяц.

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Автор: Полина Кузенко