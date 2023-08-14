Они взяты под стражу с возможностью внесения залога в 200 тысяч гривень для каждого.

Двое правоохранителей в Черкасской области завезли подозреваемого в краже в лес, одели в наручники и били, стреляли возле головы, чтобы дал признание. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В сообщении сказано, что правоохранители решили как можно быстрее раскрыть преступление по краже имущества. Отрабатывая свои версии, они незаконно задержали жителя региона и начали его "допрашивать" в лесу.

"Фигуранты надели мужчине наручники на руки и начали бить. Также они сделали несколько выстрелов из огнестрельного оружия возле головы потерпевшего", - рассказали в ГБР. При этом отмечают, что, по предварительной информации, мужчина вообще не имел отношения к краже, о которой шла речь.

Видео дня

ГБР подозревает этих двух правоохранителей в превышении служебных полномочий - они выбивали из гражданина признание в преступлении, причастность которого к не была доказана.

В сообщении сказано, что оба подозреваемых задержаны. "Правоохранителям сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины). Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом 200 тысяч гривень для каждого. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", - сказано в сообщении.

Конфликт с полицейскими в Одессе - что известно

Как сообщал УНИАН, 12 августа, в социальных сетях появилось видео, на котором снят конфликт на улице между неизвестным и тремя патрульными, которые отказали мужчине в просьбе ознакомиться с протоколом задержания, а затем один из них "нокаутировал" мужчину.

В начале видео показано, как мужчина просит полицейских ознакомить его с протоколом задержания, что является нормой украинского законодательства. Но те отказываются, мотивируя тем, что якобы он ознакомился, но мужчина это отрицает.

В какой-то момент полицейские начали уходить, не отдав мужчине копию протокола задержания и не предоставив ему возможности написать объяснение. Когда мужчина снова попросил дать ему написать объяснение, полицейский начал наступать ему на ноги и толкать его. Впоследствии правоохранитель ударил мужчину.

Видео вызвало резонанс в социальных сетях, люди пишут, что во время конфликта сотрудник в форме "нокаутировал мужика прямо на глазах его жены".

В пресс-службе полиции сообщили, что это событие произошло 1 августа, отметив, что во время разговора и подготовки дела об административном правонарушении гражданин начал нецензурно выражаться в адрес полицейских, а также намеренно повредил бланк админпротокола и постоянно проявлял агрессию.

В то же время сообщили, что назначено служебное расследование. Копа, который ударил мужчину, отстранили от работы. При этом двое его коллег, которые наблюдали за происходящим, и не вмешивались, когда их приспешник решил избить пострадавшего (которого полицейская пресс-служба цинично называет "правонарушителем"), пока остаются на службе.

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