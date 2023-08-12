Патрульный, который ударил мужчину, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором снят конфликт на улице между неизвестным и тремя патрульными. Видеозапись ведет женщина.

В частности, зафиксировано, как один из полицейских зачитывает вслух содержание документа, который держит в руках (очевидно, протокола). Мужчина прерывает правоохранителя, утверждает, что его права нарушаются, настаивает на написании какого-то объяснения. Потом снова требует зачитать ему протокол и сам снова прерывает полицейского, спрашивает у него, не потерял ли тот пистолет, оскорбляет.

При этом мужчина постоянно кричит на полицейских, применяет нецензурную лексику, а те просят его говорить тише и называют супругов "неадекватными людьми". В какой-то момент полицейские начинают уходить, но мужчина следует за ними. Между сторонами идет спор, во время которого гражданин оскорбил другого полицейского, и тот его довольно сильно ударил по лицу. Пострадавший падает на землю и стонет.

Видео вызвало резонанс в социальных сетях, люди пишут, что во время конфликта сотрудник в форме "нокаутировал мужика прямо на глазах его жены".

В пресс-службе областног Управления патрульной полиции сообщили, что это событие произошло 1 августа.

"Полицейские пригласили гражданина в Управление патрульной полиции с целью рассмотрения дела о нарушении им ПДД. Во время разговора и подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении гражданин начал высказываться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции. Также он намеренно повредил бланк админпротокола и постоянно проявлял агрессию", – рассказали в управлении.

Отмечается, что этот мужчина был доставлен в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств дела, но в это время была объявлена воздушная тревога. Поэтому патрульные вместе с мужчиной отправились в укрытие. Как утверждают в управлении, на улице (по дороге в бомбоубежище) мужчина снова начал кричать, провоцировать полицейских и нецензурно выражаться, из-за чего получил соответствующее предупреждение.

"Во время конфликта один из полицейских неоднократно предупреждал гражданина о прекращении нарушения, а затем применил физическую силу. На место происшествия инспекторы немедленно вызвали скорую, но гражданин отказался от медицинской помощи... по указанному происшествию назначено служебное расследование. Полицейский, применивший силу, отстранен от исполнения служебных обязанностей", - утверждают в управлении.

Инцидент с участием полицейского

В начале августа в Ровенской области на дороге нашли тело 64-летней женщины. Как выяснилось, она 5 августа около 21:30 вышла от подруги и направилась домой, однако ее сбила машина. Тело нашли на обочине, где потерпевшую оставили умирать.

Правоохранителям удалось разыскать транспортное средство и водителя-нарушителя - сотрудника одного из отделений полиции, который в тот вечер был не на службе.

Вас также могут заинтересовать новости: