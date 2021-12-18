В Черкасской области 16-летняя девушка до смерти забила 43-летнего мужчину.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции Черкасской области.
Согласно сообщению, в селе Новое Мисто Уманского района 15 декабря во дворе собственного домовладения обнаружили мертвым местного жителя. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины наступила в результате нанесенных тяжких телесных повреждений.
В конце концов следствие установило, что 43-летнего мужчину избила 16-летняя девушка. Она пришла в гости и у нее возник конфликт с отчимом подруги.
"Юнка била взрослого мужчину руками, ногами и деревянной палкой. Нанесенные телесные повреждения привели к смерти потерпевшего. В содеянном правонарушительница призналась", - говорится в сообщении.
Девушке объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе сын до смерти забил пожилую мать и выбросил тело в подъезд.
А в Ровно турок до смерти забил женщину из-за ревности.