Жертвой стал отчим подруги. Девушка била его ногами, руками и палкой.

В Черкасской области 16-летняя девушка до смерти забила 43-летнего мужчину.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Черкасской области.

Согласно сообщению, в селе Новое Мисто Уманского района 15 декабря во дворе собственного домовладения обнаружили мертвым местного жителя. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины наступила в результате нанесенных тяжких телесных повреждений.

В конце концов следствие установило, что 43-летнего мужчину избила 16-летняя девушка. Она пришла в гости и у нее возник конфликт с отчимом подруги.

"Юнка била взрослого мужчину руками, ногами и деревянной палкой. Нанесенные телесные повреждения привели к смерти потерпевшего. В содеянном правонарушительница призналась", - говорится в сообщении.

Девушке объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе сын до смерти забил пожилую мать и выбросил тело в подъезд.

А в Ровно турок до смерти забил женщину из-за ревности.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Екатерина Гирнык