Сегодня в пригороде Одессы в катакомбах обнаружили мертвым мужчину, пропавшего 5 марта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители организации «На выручку. Лучшие люди. Одесса», которая занимается поиском пропавших людей.
Отмечается, что в катакомбах в селе Нерубайское найден Виталий Кушпель, 1994 г. р.
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Мужчина пропал 5 марта, последний раз его видели вечером в районе Молдаванки. При нем был рюкзак с нашивкой «Nasa».
Как отмечают в социальных сетях знавшие Кушпеля люди, он ушел в катакомбы, а своей девушке ранее сказал, что если не даст о себе знать в субботу, то его уже нет в живых.
В правоохранительных органах случившееся пока не комментируют.
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