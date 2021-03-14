Как отмечают в социальных сетях знавшие Кушпеля люди, он ушел в катакомбы, а своей девушке ранее сказал, что если не даст о себе знать в субботу, то его уже нет в живых.

Сегодня в пригороде Одессы в катакомбах обнаружили мертвым мужчину, пропавшего 5 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители организации «На выручку. Лучшие люди. Одесса», которая занимается поиском пропавших людей.

Отмечается, что в катакомбах в селе Нерубайское найден Виталий Кушпель, 1994 г. р.

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Мужчина пропал 5 марта, последний раз его видели вечером в районе Молдаванки. При нем был рюкзак с нашивкой «Nasa».

Как отмечают в социальных сетях знавшие Кушпеля люди, он ушел в катакомбы, а своей девушке ранее сказал, что если не даст о себе знать в субботу, то его уже нет в живых.

В правоохранительных органах случившееся пока не комментируют.

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Автор: Лариса Козовая