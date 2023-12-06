В результате чрезвычайного происшествия в областном центре никто не погиб.

В центре Одессы сегодня, 6 декабря, произошел обвал части дома, который является памятником архитектуры (доходный дом Олова и Дурьяна).

Как сообщили в пресс-службе регионального главка ГСЧС, в среду утром в Службу спасения поступило сообщение об обвале здания по улице Базарной, 93. По прибытию на место вызова спасатели установили, что произошло разрушение 3 парадного аварийного жилого дома с 1 по 3 этаж.

"Пожарные сразу начали проведение аварийно-спасательных работ и обследовали подвальное помещение на наличие людей. К счастью, погибших и пострадавших на месте разрушения не обнаружено", - уверяют в управлении.

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На месте происшествия от ГСЧС привлекалась 18 единиц пожарной техники и 55 спасателей. Спасателям местные жители рассказали, что в подвале жили двое мужчин, якобы бездомных. Позже выяснилось, что эти люди успели выбежать, когда услышали грохот и увидели падение обломков.

По словам очевидцев, сейчас мужчины таскают обломки - пытаются добраться в подвал, чтобы забрать свои документы и вещи.

В пресс-службе добавили, что спасатели завершили аварийно-спасательные работы, которые входят в их компетенцию, поскольку установлено, что под завалами никого нет - угрозы жизни и здоровью людей нет.

Надо отметить, что ранее в этом же доме произошел обвал во время непогоды - 27 ноября 2023 года. В мэрии Одессы говорят, что дом признан аварийным много лет назад, в 2005 году в нем произошел обвал части чердака и стены. По словам местных жителей, в 2021 году после ремонта канализации во дворе начал проседать грунт, а в августе 2023 года старинное здание пострадало от взрывной волны во время ракетной атаки армии РФ.

Важные новости Одессы - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в конце ноября во время непогоды из-за сильного ветра в Одессе на котельной большой мощности произошла серьезная авария - упал дымоход высотой более 100 метров. Во время непогоды погибли пять человек, еще по меньшей мере 19 получили травмы.

Стоит отметить, что россияне уже много раз обстреливали Одессу и населенные пункты Одесской области. В результате вражеских обстрелов есть много разрушений, пострадавшие и жертвы.

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