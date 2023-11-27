Возобновлена работа всех котельных, кроме одной, поставляющей тепло жителям Пересыпского района.

В Одессе жители Пересыпского района остаются без отопления из-за серьезной аварии. Из-за непогоды произошло падение 100-метровой трубы на котельной большой мощности.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на директора коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы". Отмечается, что сейчас в Одессе 148 малых и квартальных котельных оборудованы генераторами. Районные котельные, которых в городе семь, технологически невозможно обеспечить генераторами из-за их большой мощности.

По словам директора КП "Теплоснабжение города Одессы" Анны Поздняковой, для альтернативного обеспечения питания этих котельных совместно с правительством Японии и ПРООН реализуется проект строительства четырех электростанций на базе газопоршневых установок общей мощностью 29,7 МВт.

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"Сейчас разрабатывается проектная документация, Одесса ожидает поставки оборудования. К сожалению, строительство начнется только в следующем году. Для работы котельных требуется не только наличие электроэнергии, но и устойчивого водоснабжения. Из-за сложных погодных условий и обрывов электросетей мощные насосные станции компании "Инфоксводоканал" работали нестабильно... Как следствие, работа мощных районных котельных вынужденно была приостановлена", – подчеркнула она.

По ее словам, сегодня возобновлена работа всех котельных, кроме одной, которая поставляет тепло жителям Пересыпского района. Из-за шквального ветра часть трубы была повреждена.

"Сейчас совместно с ГСЧС и строительными компаниями ведется разбор завалов, осуществляются противоаварийные работы. Работаем без остановки, посменно. По прогнозам специалистов, запустить котельную возможно. Более подробная информация – позже", – сообщила Позднякова.

Отметим, что всего в Одессе четыре района. В Пересыпском проживает более 200 тыс. человек.

Падение трубы котельной в Одессе

Во время непогоды из-за сильного ветра в Одессе на котельной большой мощности произошла серьезная авария. Упал дымоход высотой более 100 метров. Власти города сообщили, что начата оценка повреждений.

Специалисты уже приступили к аварийным работам. Мэр города Геннадий Труханов пообещал как можно скорее запустить котельную.

Накануне из-за непогоды и проблем с электроснабжением в разных районах города возникли перебои с водоснабжением – из-за скачков напряжения и отключения электроэнергии насосное оборудование выключается каждые 10 минут.

Отмечалось, что подавляющее большинство насосных станций перевели на работу от генераторов, однако из-за значительной мощности и технологических особенностей определенную часть станций невозможно перевести на автономное питание.

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