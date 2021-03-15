В центре Николаева в съемной квартире убили женщину.
Об этом утром в понедельник сообщила пресс-служба полиции области, обнародовав фото с места происшествия.
"14 марта на 102 позвонила владелица квартиры по пр. Центральному и сообщила, что местная жительница, которая снимала у нее жилье, не отвечает на звонки, а соседка видит из окна, что она лежит на полу без сознания", - говорится в сообщении.
На месте правоохранители установили, что 37-летняя женщина мертва. Эксперт обнаружил на ее теле огнестрельное ранение в голову. По факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.
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