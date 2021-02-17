Серьезных травм и открытых ран у пострадавшего нет.

На улице Театральной во Львове на пешехода упала снежная глыба. Парень травмировался, на место вызвали скорую.

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Об инциденте сообщается на сайте Львовского горсовета.

Юноша шел по улице с девушкой, когда на него свалился снег с крыши. На место вызвали медиков, пострадавшему оказали помощь. Серьезных травм и открытых ран у него нет.

По предварительной информации, пострадавший зарегистрирован в г. Киев.

В местной администрации говорят, что дом осмотрели коммунальщики: сосулек не было, нависей на карнизах также нет. Предположительно произошел оползень снега.

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Автор: УНИАН