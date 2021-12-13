Вероятно, водитель не сильно хотел пропускать женщину на переходе, поэтому она решила "проучить" его за это.

В центре Киева женщина-пешеход, переходившая дорогу, набросилась на авто, которое только остановилось, чтобы пропустить ее.

Соответствующую запись, снятая видеорегистратором из авто, обнародовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на перекрестке улиц Саксаганского и Большой Васильковской.

"На какую-то максимально неадекватную женщину-пешехода наткнулся автор видео - мало того, что переходит улицу на красный сигнал светофора, разговаривая по мобильному, еще и лупит при этом авто...", - говорится в сообщении.

Судя по записи, женщина, вероятно, подумала, что водитель не планировал ее пропускать, поэтому решила его "проучить". Кроме "битья" авто, между водителем и пешеходом произошла словесная перепалка.

В комментариях к видео пользователи сети разделились в оценке этого инцидента. Кто-то обвинил женщину в неадекватном поведении, другие написали, что подобная манера вождения авто недопустима.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве во время движения загорелось авто: реакция других водителей удивила сеть.

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Автор: Виолетта Орлова