В Киеве произошел сбой в курсировании ряда маршрутов троллейбусов и автобусов из-за провала асфальта в центре города.

Сегодня в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко из-за прорыва водопровода провалился асфальт посреди проезжей части в направлении Бессарабского рынка.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, движение в сторону улицы Крещатик перекрыто.

"Из-за аварии на водопроводных сетях образовался провал асфальтного покрытия. Пострадавших и травмированных нет. Движение всеми полосами бульвара в направлении улицы Крещатик перекрыто", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работники "Киевводоканала" приступили к ликвидации последствий аварии. Ремонтные работы планируется завершить к утру понедельника.

Как сообщили в коммунальном предприятии "Киевпастранс", из-за провала асфальта на бульваре Шевченко, 3, произошел сбой в курсировании ряда маршрутов троллейбусов и автобусов.

Задерживается движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 и автобусов № 24, 114, 118.

"Движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещенковская. Движение автобусов № 24, 118 организовано через улицы Пушкинскую и Прорезную. Движение автобусов №114 в направлении ул. Милославская организовано через улицы Леонтовича – Владимирскую – Софиевскую", - предупредили в "Киевпастрансе".

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Как сообщал УНИАН, 8 декабря в утренний час пик в столице из-за ухудшения погоды произошел сбой в работе коммунального электротранспорта, в частности троллейбусов. Троллейбусы не могли ехать из-за обледенения контактной сети.

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Авторы: Александр Топчий, Инна Андалицкая