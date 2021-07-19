Это произошло после сильнейшего ливня в столице.

В Киеве из-за разрушения дорожного покрытия перекрыли проезд по проспекту Правды. Это произошло после сильного ливня в столице.

Об этом в Телеграм-канале сообщила Патрульная полиция столицы, разместив фото с места, на котором видно дыру в асфальте к канализационной системе.

"На проспекте Правды разрушение дорожного покрытия. Движение ограничено со стороны улицы Ивашкевича в направлении проспекта Правды. Патрульные организовали объезд по улице Вышгородской. Также ограничено движение по проспекту Правды со стороны проспекта Свободы в направлении улицы Вышгородской. Движение направлено по параллельной второстепенной дороге", - информирует патрульная полиция.

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Отмечается, что на место вызвали специалистов дорожно-эксплуатационной организации.

Также на Ветряных горах провалился асфальт (по улице Осиповского) – из-за этого движение 72-го автобуса задерживается, сообщает Киевпастранс. Тем временем Автозаводская "плывет" – движение затруднено.

Также в Киеве на улицах Живописной и Верховинной перекрыто движение из-за разрушения дорожного покрытия.

"Разрушение дорожного покрытия. Движение перекрыто на улицах Живописной и Верховинной. На месте работает дорожно-эксплуатационное управление", - говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.

На обнародованном фото с места события видно размытый водой грунт и асфальт, разошедшийся на значительном участке дороги.

Отмечается, что патрульные организовали движение по улице Котельникова и по улице Шепетовская.

Непогода в Киеве: детали

Сегодня на Киев налетел мощный ливень с грозой. Непогода сопровождалась сильным ветром, который клонил даже большие деревья.

Из-за затопления кассовых зал закрыты станции метро "Берестейская" и "Академгородок".

Городской пассажирский транспорт курсирует без соблюдения графика движения.

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Авторы: Олег Давыгора, Инна Андалицкая