По предварительной информации, в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси.

В Днепре из-за взрыва в доме погибли два человека.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в доме в Центральном районе города.

В сообщении сказано, что сегодня около 08:50 в полицию поступило сообщение о взрыве в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе г. Днепр.

"В результате происшествия погибли мужчина и женщина, которые в момент взрыва находились в квартире. По предварительной информации, в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси", – отмечают в полиции.

Читайте такжеВзрыв гранаты в Кривом Роге: полиция открыла два уголовных производстваНа месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и газовой службы.

Также отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 115 (с пометкой – несчастный случай) и ч. 2 ст. 367 (cлужебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Надя Пришляк