Некоторым пострадавшим заявили, что в ближайшее время у них возьмут соскобы (анализы) с кожи.

Пострадавшие в результате взрыва автобуса в российском Воронеже, жалуются на странную металлическую стружку на коже.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал издания Baza.

По словам одной из них, очень мелкие куски металла, которые якобы невозможно вытащить, застряли в ее ногах.

Некоторым пострадавшим заявили, что в ближайшее время у них возьмут соскобы (анализы) с кожи.

Биоматериалы после этого будут отправлены на исследование, которое определит источник их возникновения, а также химический состав.

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Взрыв автобуса в Воронеже - что известно

12 августа в центре Воронежа, у торгового центра "Галерея Чижова", взорвался пассажирский автобус "ПАЗ".

В результате взрыва пострадали 19 человек. Двое пострадавших скончались.

По факту взрыва транспортного средства возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее следователи называли неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса.

Автор: Денис Прядко