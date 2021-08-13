Пострадавшие в результате взрыва автобуса в российском Воронеже, жалуются на странную металлическую стружку на коже.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал издания Baza.
По словам одной из них, очень мелкие куски металла, которые якобы невозможно вытащить, застряли в ее ногах.
Некоторым пострадавшим заявили, что в ближайшее время у них возьмут соскобы (анализы) с кожи.
Биоматериалы после этого будут отправлены на исследование, которое определит источник их возникновения, а также химический состав.
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Взрыв автобуса в Воронеже - что известно
12 августа в центре Воронежа, у торгового центра "Галерея Чижова", взорвался пассажирский автобус "ПАЗ".
В результате взрыва пострадали 19 человек. Двое пострадавших скончались.
По факту взрыва транспортного средства возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").
Ранее следователи называли неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса.