Несмотря на запрет, такие явления как спортивные авто, громкая езда и уличная гонка никуда не исчезли, наоборот – приобрели еще большие масштабы.

Киевские уличные "гонщики" давят на автора расследования о запрещенной на время военного положения езде, журналиста Михаила Ткача.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Гонщики" продолжают давить… Попытки давления оставьте, пожалуйста. Пока меня признали потерпевшим в семи уголовных производствах, и тратить время и силы на восьмое я не хочу… Призываю всех: не терять внимания к проблеме до решения проблемы; придерживаться цивилизованного диалога без угроз и призывов, как бы сложно это ни было", – отметил он после выхода расследования.

Как известно, 25 июня текущего года Киевсовет на время войны запретил движение транспорта, который использует в конструкции систему выпуска отработанных газов "прямоток" и другие выхлопные системы без шумопоглотителей.

Однако, как указал журналист, такие явления как спортивные авто, громкая езда и уличная гонка никуда не исчезли, наоборот – приобрели еще большие масштабы.

"Пока нет официальной статистики по отношению к украинцам, которые в результате русской агрессии живут с посттравматическим синдромом. Но очевидно, что речь может идти даже не о десятках тысяч. И именно поэтому грохот моторов автомобилей любителей уличных гонок в столице страны, живущий в условиях войны, выглядит дерзко и, по меньшей мере, неуместно", – акцентировал автор расследования.

"Мы намеренно не рассказываем, а лишь показываем, что нам пришлось увидеть на киевских улицах. Потому что этот материал, очевидно, не нуждается в комментариях, а лишь в жесткой реакции соответствующих правоохранительных органов и, как следствие, полного исчезновения уличных гонок и громких авто с киевских улиц", – добавил журналист.

В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что если есть переоборудование, которое нарушает раздел 31 ПДД, транспортное средство может быть изъято полицией на спецплощадку.

Вас также могут заинтересовать новости: