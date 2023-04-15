По данным французских медиа, беспорядки охватили более восьми городов страны.

Во Франции проходят массовые протесты после того, как конституционный совет утвердил пенсионную реформу, повышающую возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Протесты идут в более восьми крупных городов страны. В Пенне подожгли полицейский участок. Люди жгут фаеры, мусорные баки.

В Париже и других городах полиция жестоко задерживает и разгоняет людей, используя дубинки и слезоточивый газ. По данным французских медиа, беспорядки охватили более восьми городов страны.

Видео дня

Пенсионная реформа во Франци - детали

Во Франции утвердили повышение пенсионного возраста до 64 лет. Соответствующее решение принял Конституционный совет Франции в пятницу, 14 апреля, признав законной пенсионную реформу.

До єтого Франция столкнулась с уличными протестами и серьезными беспорядками. По всей стране принялись объявлять забастовки из-за повышения пенсионного возраста на два года - с 62 до 64 лет с до 2030 года.

17 марта около 7 тысяч человек устроили в центре Парижа спонтанную акцию против пенсионной реформы.

Вас также могут заинтересовать новости: