В стране признали законной пенсионную реформу.

Во Франции утвердили повышение пенсионного возраста до 64 лет, передает france24.

Соответствующее решение принял Конституционный совет Франции в пятницу, 14 апреля, признав законной пенсионную реформу.

Ранее сообщалось, что соответствующий скандальный закон во Франции приняли 16 марта без одобрения парламента. Сделал это премьер-министр Элизабет Борн с разрешения президента Франции Макрона. Она воспользовалась статьей 49.3 Конституции.

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"Мы не можем делать ставки на будущее наших пенсий. Если бы все проголосовали согласно своей совести и в соответствии со своими прошлыми позициями, мы бы не были там, где мы сегодня", - заявила она.

Депутаты от оппозиции при этом немедленно призвали к вотуму недоверия правительству.

Повышение пенсионного возраста во Франции - актуальное

Как писал УНИАН, 10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн анонсировала повышение пенсионного возраста на два года - с 62 до 64 лет с до 2030 года.

После этого Франция столкнулась с уличными протестами и серьезными беспорядками. По всей стране принялись объявлять забастовки.

Французское правительство объясняло, что внедрение пенсионной реформы необходимо, чтобы избежать дефицита пенсионного бюджета.