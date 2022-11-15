Мужчина пытался самостоятельно выбраться из лифта.

На проспекте Николая Бажана в Дарницком районе Киева мужчина, застрявший в лифте из-за аварийного отключение света, попыталка выбраться самостоятельно и пострадал.

Как рассказали в Патрульной полиции, в момент, когда мужчина спускался на лифте, выключили свет и лифт остановился между третьим и четвертым этажом. Мужчина решил не ждать, а выбраться самостоятельно.

Ему это не удалось – он упал в лифтовую шахту. На место вызвали полицию и аварийную службу, которая открыла дверь.

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"На дне шахты находился мужчина, который жаловался на боль в ногах и руке. Стражи порядка вместе с жильцами дома осторожно вытащили гражданина и передали врачам. Медики госпитализировали 60-летнего мужчину с многочисленными травмами", – говорится в сообщении.

Отключение света в Киеве

Как писал УНИАН, в столице продолжаются плановые и аварийные отключения света, связанные с повреждения объектов энергетической инфраструктуры российскими оккупантами.

Сообщалось, что в Киеве может возрасти продолжительность отключений света до 6-7 часов на фоне роста потребления электроэнергии из-за похолодания.

Из-за аварийных и стабилизационных отключений участились случаи вызовов на деблокирование дверей лифтовых кабин.

В КГГА просят киевлян перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения, чтобы не подвергать себя опасности.

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