ДТЭК будет искать пути, как без перегрузки энергосистемы давать электроэнергию максимально часто, чтобы интервалы без света становились короче даже с наступлением морозов.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, как снижение температуры воздуха может повлиять на продолжительность отключений электроэнергии в Киеве.

"У нас когда будет снижаться температура, то потребление будет расти. Где-то каждые 5-7 градусов снижения температуры - это 10% потребления по территории Украины в среднем", - сказал он в эфире информационного телемарафона.

Сахарук отметил, что в случае, если специалисты ДТЭК не успеют провести ремонты и увеличить объем электроэнергии, который можно подать в Киев, то периоды отключения электроэнергии могут увеличиться.

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"Но я сейчас не готов говорить, что это будет - 6 или 7 часов, или в 4 часа мы сможем уложиться", - акцентировал Сахарук.

Он добавил, что ДТЭК будет искать пути, как без перегрузки энергосистемы давать электроэнергию максимально часто, чтобы интервалы без света становились короче даже с наступлением морозов.

"Главное, что нагрузка будет больше и дефицит будет расти. Поэтому здесь нужно будет искать пути, каким образом с одной стороны не сделать так, чтобы вообще не было света, с другой стороны - не разрушить энергосистему из-за перегрузки. Если "Укрэнерго" будет увеличивать возможность электроэнергии, которая будет передаваться в Киев, то мы постараемся уменьшить промежутки времени, в течение которых люди будут без света", - подчеркнул Сахарук.

Отключение света в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии.

Украине для восстановления объектов энергетики, которые в течение последних недель обстреливают российские оккупанты, необходимо минимум 7,5 миллиарда гривен.

12 ноября плановые отключения электроэнергии для потребителей будут применять в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях и Киеве.