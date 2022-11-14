Власти Киева призвали всех граждан запастись огнетушителями из-за отключений света. Они помогут обезопасить себя и жилье от пожара при использовании свечей, газовых горелок, печного отопления и генераторов.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. "Для защиты дома от пожара обязательно запаситесь огнетушителем", – говорится в сообщении.
Кроме того, при отключении электроэнергии киевлян просят особенное внимание уделять детям и не разрешать им использовать электроприборы и открытый огонь (например, свечи). А также советуют, если при выключении света вы находитесь дома, выключить из розеток все электроприборы. Это поможет избежать их повреждения из-за перепадов напряжения.
Киевлян просят соблюдать рекомендации ниже и потреблять электроэнергию сознательно.
Что предшествовало
Утром 14 ноября в одной из столичных многоэтажек вспыхнул сильный пожар. К счастью, обошлось без погибших или пострадавших.
Позже выяснилось, что в квартире в тот момент от сети заряжался портативный аккумулятор, который и взорвался, повлекший пожар и значительное повреждение жилья
Ранее сообщалось, что в Киеве может вырасти продолжительность отключений света до 6-7 часов. Причина этого – похолодание, так как при снижении температуры воздуха растет потребление электроэнергии украинцами.