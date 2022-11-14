Из-за массового использования свечей, газовых горелок и генераторов риск пожаров в столице заметно увеличился.

Власти Киева призвали всех граждан запастись огнетушителями из-за отключений света. Они помогут обезопасить себя и жилье от пожара при использовании свечей, газовых горелок, печного отопления и генераторов.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. "Для защиты дома от пожара обязательно запаситесь огнетушителем", – говорится в сообщении.

Кроме того, при отключении электроэнергии киевлян просят особенное внимание уделять детям и не разрешать им использовать электроприборы и открытый огонь (например, свечи). А также советуют, если при выключении света вы находитесь дома, выключить из розеток все электроприборы. Это поможет избежать их повреждения из-за перепадов напряжения.

Видео дня

Киевлян просят соблюдать рекомендации ниже и потреблять электроэнергию сознательно.

Что предшествовало

Утром 14 ноября в одной из столичных многоэтажек вспыхнул сильный пожар. К счастью, обошлось без погибших или пострадавших.

Позже выяснилось, что в квартире в тот момент от сети заряжался портативный аккумулятор, который и взорвался, повлекший пожар и значительное повреждение жилья

Ранее сообщалось, что в Киеве может вырасти продолжительность отключений света до 6-7 часов. Причина этого – похолодание, так как при снижении температуры воздуха растет потребление электроэнергии украинцами.

Вас также могут заинтересовать новости: