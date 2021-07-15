Мужчине диагностировали туберкулез.

В Днепре вчера, 15 июля, пациент городской больницы №6 покончил жизнь самоубийством. Он лечился от туберкулеза.

Об этом сообщает местное издание "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 58-летний мужчина проходил лечение в отделении фтизиатрии. Ранее ему диагностировали туберкулез легких.

Вчера, находясь в Городской клинической больнице №6, он порезал себе шею кухонным ножом. От полученной травмы мужчина скончался.

Читайте такжеВ Полтавской области 7-летняя девочка сбежала от пьяной материОтмечается, что сейчас мотивы самоубийства неизвестны.

Все детали случившегося выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что под Днепром нашли мертвым мужчину, чьего ребенка до полусмерти избили дома.

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Автор: Людмила Жерновская