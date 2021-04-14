Мальчика звали Антоний, ему было 3 с половиной года.

На итальянском острове Сардиния во время свадьбы утонул трехлетний украинский мальчик Антоний Вольский, сын местного православного священника.

Читайте такжеВ Италии в реке нашли тело пропавшей украинкиКак говорится в сюжете ТСН, семья отца Николая приехала вместе с ним на свадьбу. Ребенок незаметно для взрослых вышел из дома и упал в бассейн. Врачи скорой, которые приехали на вызов, оказались бессильны.

Стало известно, что уже сделали вскрытие тела мальчика, но результаты пока не обнародованы. По предварительным данным, ребенок упал в бассейн и ударилась головой — там практически не было воды.

Все произошло на острове Сардиния в городе Куарту-Сант'Элена неподалеку от Кальяри. Полиция не исключает другие причины смерти. В связи с чем итальянские карабиньери начали расследование.

Известно, что отец мальчика — священник, на вилле с бассейном утром он обвенчал пару. И в этом доме священник со своей женой и детьми остался на обед.

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Автор: Ирина Погорелая