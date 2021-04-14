На итальянском острове Сардиния во время свадьбы утонул трехлетний украинский мальчик Антоний Вольский, сын местного православного священника.
Читайте такжеВ Италии в реке нашли тело пропавшей украинкиКак говорится в сюжете ТСН, семья отца Николая приехала вместе с ним на свадьбу. Ребенок незаметно для взрослых вышел из дома и упал в бассейн. Врачи скорой, которые приехали на вызов, оказались бессильны.
Стало известно, что уже сделали вскрытие тела мальчика, но результаты пока не обнародованы. По предварительным данным, ребенок упал в бассейн и ударилась головой — там практически не было воды.
Все произошло на острове Сардиния в городе Куарту-Сант'Элена неподалеку от Кальяри. Полиция не исключает другие причины смерти. В связи с чем итальянские карабиньери начали расследование.
Известно, что отец мальчика — священник, на вилле с бассейном утром он обвенчал пару. И в этом доме священник со своей женой и детьми остался на обед.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Скадовске спасатели достали из-под льда ребенка (видео)
- На Ивано-Франковщине две девушки провалились под лед, спасая собаку
- В Киеве рыбак спиннингом вытащил ребенка, дрейфовавшего на льдине (видео)
- В Харьковской области ребенок утонул, спасая собаку
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram