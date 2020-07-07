На Львовщине пенсионерка упала в колодец и не смогла сама выбраться (фото)
12:12, 07 июля 2020Происшествия
59 0
На место происшествия вызывали спасателей.
Женщину госпитализировали / фото facebook.com/MNSLVIV
В селе Борки Яворовского района на Львовщине пожилая женщина упала в колодец и не смогла сама выбраться, ее вытаскивали спасатели.
Читайте такжеВ Днепре спасли пятерых щенков, упавших в выгребную ямуОб этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что 65-летняя женщина упала в колодец на собственном дворе. Спасателей вызвали около 20:45, ведь пенсионерка не могла сама выбраться с 4-метровой глубины.
Женщину удалось вытащить из колодца с помощью веревки и лестницы. Ее госпитализировали в Новояворовскую районную больницу.
Ранее УНИАН писал, как на Днепропетровщине мужчина провалился в уличный туалет и вывихнул ключицу.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter