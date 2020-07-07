На Львовщине пенсионерка упала в колодец и не смогла сама выбраться (фото)

На место происшествия вызывали спасателей.

В селе Борки Яворовского района на Львовщине пожилая женщина упала в колодец и не смогла сама выбраться, ее вытаскивали спасатели.

Читайте такжеВ Днепре спасли пятерых щенков, упавших в выгребную ямуОб этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что 65-летняя женщина упала в колодец на собственном дворе. Спасателей вызвали около 20:45, ведь пенсионерка не могла сама выбраться с 4-метровой глубины.

Женщину удалось вытащить из колодца с помощью веревки и лестницы. Ее госпитализировали в Новояворовскую районную больницу.

Ранее УНИАН писал, как на Днепропетровщине мужчина провалился в уличный туалет и вывихнул ключицу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram