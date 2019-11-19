На Днепропетровщине мужчина провалился в уличный туалет и вывихнул ключицу (фото)

Чтобы достать его из выгребной ямы, на место вызывали спасателей.

В селе Сергеевка Днепропетровской области спасатели доставали мужчину из выгребной ямы уличной уборной.

Читайте такжеВ Днепре девочка рассекла лицо об торчащую пружину в игровом центре (фото)Об этом сообщили в управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

«По прибытию на место происшествия спасатели установили, что 64-летний мужчина упал в выгребную яму глубиной около 7 метров. Сотрудники ГСЧС с помощью спасательной веревки подняли пострадавшего на поверхность и передали его работникам медицинской службы для дальнейшей госпитализации. По предварительному диагнозу врачей, мужчина получил вывих ключицы», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, как в Одесской области бабушка провалилась в уличный туалет и умерла от страха.