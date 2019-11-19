На Днепропетровщине мужчина провалился в уличный туалет и вывихнул ключицу (фото)
11:04, 19 ноября 2019Происшествия
34 0
Чтобы достать его из выгребной ямы, на место вызывали спасателей.
Сам выбраться из ямы мужчина не смог / dp.dsns.gov.ua
В селе Сергеевка Днепропетровской области спасатели доставали мужчину из выгребной ямы уличной уборной.
Читайте такжеВ Днепре девочка рассекла лицо об торчащую пружину в игровом центре (фото)Об этом сообщили в управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
«По прибытию на место происшествия спасатели установили, что 64-летний мужчина упал в выгребную яму глубиной около 7 метров. Сотрудники ГСЧС с помощью спасательной веревки подняли пострадавшего на поверхность и передали его работникам медицинской службы для дальнейшей госпитализации. По предварительному диагнозу врачей, мужчина получил вывих ключицы», – говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, как в Одесской области бабушка провалилась в уличный туалет и умерла от страха.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter