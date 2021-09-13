Умершему парню было 15 лет.

В Днепропетровской области подростки купили в супермаркете баллон с газом. Один из них надышался опасным веществом и умер.

Об инциденте со ссылкой на источники пишет местный сайт "Днепр Час".

Трагический случай произошел около 17:00 12 сентября рядом с Першотравенском.

Сообщается, что одном из супермаркетов компания подростков купила небольшой баллон с газом. После чего ребята начали играть с опасным веществом на огороде частного дома, находящегося на улице Гагарина.

"Юноша открыл клапан и начал вдыхать газ через рот. Спустя несколько мгновений парень упал замертво. Спасти его не удалось", – говорится в сообщении.

Читайте также"Часто падает": обнародован "странный" разговор бабушки замученного мальчика из Черкасс со скорой помощьюИзвестно, что умершему парню было 15 лет. Он учился на 1-м курсе Горного лицея.

Как пишет ТСН со ссылкой на полицию области, по факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 115 с пометкой "несчастный случай". Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Недавно в Херсонской области 16-летняя девушка в лагере на танцах потеряла сознание и умерла. Предварительно, у подростка были проблемы с сердцем. А до этого одном из херсонских лагерей 12-летнему мальчику резко стало плохо во время физической нагрузки, и он впал в кому. Медикам не удалось его спасти.

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Автор: Катерина Шварц