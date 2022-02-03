Суд решил, что мужчина, укусивший сотрудника полиции, не должен находиться за решеткой.

В Одесской области покусавший полицейского мужчина получил условный срок и должен ему заплатить 5 тыс. грн за нанесенный моральный вред.

Соответствующий приговор вынес Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области.

Фигурант – уроженец Сумской области, нигде официально не трудоустроен, женат, имеет на содержании ребенка 2020 г. р.

Установлено, что 14 ноября 2021 года он укусил полицейского-водителя, прибывшего на вызов в составе наряда полиции охраны города Черноморск. Вызов касался громкой музыки, которая звучала из квартиры жилого многоквартирного дома.

Как отмечается, находясь в этом доме, в тамбуре возле входной двери в квартиру, работники полиции охраны увидели вышедшего из нее обвиняемого. Он вел себя агрессивно, оскорблял их, применяя нецензурную брань, и пытался схватиться за табельное оружие. Потерпевший сделал фигуранту замечание, а тот его укусил. После чего полиция применила слезоточивый газ и наручники.

Читайте такжеВ Одессе россиянин зарезал двух человек на глазах у ребенка: суд вынес ему приговорОбвиняемый виновным себя признал в полном объеме. Пояснил, что в упомянутой квартире был в гостях. В ходе беседы с правоохранителями, один из которых был с автоматом, возникла конфликтная ситуация. Злоумышленника хотели забрать в отделение полиции, но он начал сопротивляться и укусил потерпевшего. Укус был настолько сильным, что у полицейского пошла кровь, и на место была вызвана скорая помощь.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, у пострадавшего были укушенные раны 3-го пальца правой кисти.

Суд признал фигуранта виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины, и назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы, установив испытательный срок – 1 год.

Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего: с обвиняемого взыскали в пользу истца за нанесенный материальный ущерб 1 тыс. 577 грн и компенсацию морального вреда 5 тыс. грн.

Напомним, в октябре прошлого года в Одессе судья Малиновского районного суда Александр Гарский наказал двух воришек чтением произведений Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона.

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