Для укрытий закупили мебель по ценам, значительно превышавшим рыночные.

Должностных лиц Шевченковской районной государственной администрации и подрядчиков будут судить за причинение 1 миллиона гривен убытков при обустройстве укрытий в школах и детских садах, информирует Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, управление образования Шевченковской РГА заключило с предпринимателем договор на закупку мебели для укрытий в 54 детских учебных заведениях Шевченковского района на сумму более 3,7 млн грн.

"Договор с поставщиком был заключен несмотря на то, что предложение поставщика по стоимости мебели значительно превышало рыночное", - отметили в прокуратуре.

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Действия должностных лиц Управления образования привели к безосновательному перечислению из столичного бюджета средств на сумму более миллиона гривен, считает следствие Окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника и двух заместителей начальника управления, а также двух предпринимателей по факту растраты бюджетных средств и подделки официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В рамках досудебного расследования подозреваемым были избраны меры пресечения – залог на сумму от 300 тысяч до одного миллиона гривен, на имущество фигурантов был наложен арест.

Проблемы с обустройством укрытий в Киеве - что сообщалось

После трагедии с гибелью от вражеского ракетного удара по Киеву двух женщин и ребенка, которые не смогли попасть в укрытие в поликлинике, президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить состояние всех укрытий по всей стране, а также возможность свободного доступа к ним. 24 июня министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Украине пригодны для использования 77% укрытий.

26 июня Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которое предусматривает, в частности, усиление административной и уголовной ответственности за ненадлежащее содержание укрытий.

27 июня Кабинет министров Украины уволил ряд председателей районных государственных администраций, на территории которых были выявлены значительные нарушения по содержанию укрытий в надлежащем состоянии. Кроме того, некоторым чиновникам объявили выговоры.

В начале июля министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что каждое третье учебное заведение Украины до сих пор не имеет собственного бомбоубежища, но работа по их созданию постоянно продолжается.

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