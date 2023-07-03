Сейчас на деньги госбюджета ведется активное строительство новых укрытий при школах.

Каждое третье учебное заведение Украины до сих пор не имеет собственного бомбоубежища, но работа по их созданию ведется постоянно. Об этом министр образования и науки Украины Оксен Лесовой рассказал в комментарии Укринформ.

По его словам, к середине июня собственное бомбоубежище имели 19 125 зданий, принадлежащих учебным заведениям. Это 67,81% от их общего количества. Таким образом, укрыться в бомбоубежищах сегодня могут 56% участников образовательного процесса.

На обустройство существующих и строительство новых защитных сооружений при школах в этом году из госбюджета выделено 1,5 миллиарда гривен.

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Лесовой заверил, что министерство "систематически" отслеживает ход строительных работ, финансируемых за счет субвенции из государственного бюджета.

Ситуация с бомбоубежищами – последние новости

По данным МВД, в Украине сейчас пригодны для использования лишь 77% всех бомбоубежищ. Этого достаточно, чтобы одновременно вместить только 43% населения страны. Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал эту ситуацию неутешительной.

В июне Кабинет министров уволил ряд председателей районных государственных администраций, на территории которых были выявлены значительные нарушения в содержании укрытий и убежищ. После этого еще ряд чиновников потеряли работу по решению президента.

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