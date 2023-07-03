Каждое третье учебное заведение Украины до сих пор не имеет собственного бомбоубежища, но работа по их созданию ведется постоянно. Об этом министр образования и науки Украины Оксен Лесовой рассказал в комментарии Укринформ.
По его словам, к середине июня собственное бомбоубежище имели 19 125 зданий, принадлежащих учебным заведениям. Это 67,81% от их общего количества. Таким образом, укрыться в бомбоубежищах сегодня могут 56% участников образовательного процесса.
На обустройство существующих и строительство новых защитных сооружений при школах в этом году из госбюджета выделено 1,5 миллиарда гривен.
Лесовой заверил, что министерство "систематически" отслеживает ход строительных работ, финансируемых за счет субвенции из государственного бюджета.
Ситуация с бомбоубежищами – последние новости
По данным МВД, в Украине сейчас пригодны для использования лишь 77% всех бомбоубежищ. Этого достаточно, чтобы одновременно вместить только 43% населения страны. Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал эту ситуацию неутешительной.
В июне Кабинет министров уволил ряд председателей районных государственных администраций, на территории которых были выявлены значительные нарушения в содержании укрытий и убежищ. После этого еще ряд чиновников потеряли работу по решению президента.